Гацкан: Думал, что Глушенков уедет в Европу, но он выбрал «Зенит»

Бывший футболист российских клубоввысказался о переходе нападающегоиз

«Думал, что Глушенков уедет в Европу уже этим летом. По качеству он провёл очень хороший сезон, но выбрал "Зенит". Может, через год-два будет шансик.

Думаю, что из уехать из "Зенита" их больше. Если он весь сезон будет показывать игру, как в Суперкубке, реально уехать. Максим в хорошем возрасте — и не молодой, и не старый. Как раз для переезда в европейский чемпионат», — сказал Гацкан Чемпионату.

Напомним, что в дебютном официальном матче за «Зенит» против «Краснодара» (4:2) в рамках Супекубка России Глушенков оформил дубль.