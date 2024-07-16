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    Гацкан: Думал, что Глушенков уедет в Европу, но он выбрал «Зенит»

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    Бывший футболист российских клубов Александр Гацкан высказался о переходе нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

    Максим Глушенков — нападающий «Зенита»
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    Максим Глушенков — нападающий «Зенита»

    «Думал, что Глушенков уедет в Европу уже этим летом. По качеству он провёл очень хороший сезон, но выбрал "Зенит". Может, через год-два будет шансик.

    Думаю, что из уехать из "Зенита" их больше. Если он весь сезон будет показывать игру, как в Суперкубке, реально уехать. Максим в хорошем возрасте — и не молодой, и не старый. Как раз для переезда в европейский чемпионат», — сказал Гацкан Чемпионату.

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    • Напомним, что в дебютном официальном матче за «Зенит» против «Краснодара» (4:2) в рамках Супекубка России Глушенков оформил дубль.

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