Российский вратарь подписал контракт с лондонским «Арсеналом»

Вратарь Алексейзаключил контракт с основным составом лондонского

«Это невероятное чувство. Я очень горжусь собой и доволен работой, которую проделал за последние несколько лет. Это всегда было моей мечтой с самого раннего возраста — стать профессиональным футболистом.

Теперь я здесь, и это продолжает мотивировать меня усердно работать каждый день, чтобы достичь своей цели — стать лучшим вратарем в мире», — сказал Федорущенко сайту «Арсенала».

18-летний игрок с российским паспортом (мать Алексея — русская, а отец — колумбиец) — воспитанник «канониров». В прошлом сезоне сыграл 11 матчей за молодежный состав «Арсенала». Также он вызывался в сборную России U‑17 и юношескую команду Колумбии.