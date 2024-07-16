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    Российский вратарь подписал контракт с лондонским «Арсеналом»

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    Вратарь Алексей Рохас Федорущенко заключил контракт с основным составом лондонского «Арсенала».

    Алексей Рохас Федорущенко
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    Алексей Рохас Федорущенко

    «Это невероятное чувство. Я очень горжусь собой и доволен работой, которую проделал за последние несколько лет. Это всегда было моей мечтой с самого раннего возраста — стать профессиональным футболистом.

    Теперь я здесь, и это продолжает мотивировать меня усердно работать каждый день, чтобы достичь своей цели — стать лучшим вратарем в мире», — сказал Федорущенко сайту «Арсенала».

    18-летний игрок с российским паспортом (мать Алексея — русская, а отец — колумбиец) — воспитанник «канониров». В прошлом сезоне сыграл 11 матчей за молодежный состав «Арсенала». Также он вызывался в сборную России U‑17 и юношескую команду Колумбии.

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