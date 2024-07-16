Ещенко: Зобнин сказал слова, которые относились ко всем, а не конкретно к Соболеву

Экс-футболист «Спартака»отреагировал на резонансное интервью хавбека красно-белыхо возможном переходе форвардав «Зенит».

Ранее Зобнин сказал, что в клубе нет места игрокам, у которых нет мотивации выступать за команду.

«Роман сказал слова, которые относились ко всем, а не конкретно к Соболеву. Изначально в "Спартак" берут тех, кто хочет за него выступать, и с такими игроками занимаются. Слухи — это всегда слухи. Когда все будет официально, тогда и будем говорить», — сказал Ещенко «СЭ».

В прошлом сезоне Соболев в 34-х встречах забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.