В 20:00 16.07.2024 Целе и Флора Таллин сыграют матч в квалификации Лиги чемпионов.

Целе — Флора Таллин

Последний матч: «Флора Таллин» — «Целе» 0:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Целе» — «Флора Таллин» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Целе»).

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