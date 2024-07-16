Целе — Флора Таллин
Последний матч: «Флора Таллин» — «Целе» 0:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Целе» — «Флора Таллин» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Целе»).
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