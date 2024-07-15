Алдонин: Костяк «Зенита» должен состоять из россиян

Экс-капитан сборной Россиисчитает, что петербургскийсделал верный акцент в нынешнее межсезонье на российских футболистов.

«Почему "Зенит" в это трансферное окно приобретает российских игроков?Это абсолютно правильное решение. Костяк команды‑лидера чемпионата должен состоять из российских футболистов.

Бразильцы могут захандрить, расстроиться и не показывать должного уровня. Русские ребята должны быть лидерами, чтобы более ответственно подходить к каждым матчам. Мне кажется, что это правильное направление. И усилился "Зенит" здорово, а насколько качественно, покажут матчи, но у этих ребят огромная перспектива», — сказал Алдонин «Матч ТВ».

В это межсезонье в «Зенит» пер.ешли четыре игрока с российским паспортом. Это вратарь Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков, Юрий Горшков, полузащитник Максим Глушенков.