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    Алдонин: Костяк «Зенита» должен состоять из россиян

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    Экс-капитан сборной России Евгений Алдонин считает, что петербургский «Зенит» сделал верный акцент в нынешнее межсезонье на российских футболистов.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Почему "Зенит" в это трансферное окно приобретает российских игроков?Это абсолютно правильное решение. Костяк команды‑лидера чемпионата должен состоять из российских футболистов.

    Бразильцы могут захандрить, расстроиться и не показывать должного уровня. Русские ребята должны быть лидерами, чтобы более ответственно подходить к каждым матчам. Мне кажется, что это правильное направление. И усилился "Зенит" здорово, а насколько качественно, покажут матчи, но у этих ребят огромная перспектива», — сказал Алдонин «Матч ТВ».

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