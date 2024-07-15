В 19:30 15.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Первой лиге России.

Последний матч: «Алания» — «Уфа» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алания» — «Уфа». Коэффициент ставки — 1.75 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Алания»).

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