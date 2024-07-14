Медведев о трансферных планах «Зенита»: Мы не комментируем процесс

Председатель правленияответил на вопрос о планах клуба в летнее трансферное окно.

«Планируют ли трансферы на выход у "Зенита"? Мы не комментируем процесс — мы комментируем результаты. Окно не закрыто, наши скауты и тренерский штаб работают.

Не исключаю, что будут один-два дополнительных перехода. Мы говорим про вход, — сказал Медведев Чемпионату.

"Зенит" приобрел в летнее трансферное окно ряд российских футболистов — нападающего Максима Глушенкова, правого защитника Сергея Волкова, левого защитника Юрия Горшкова и вратаря Евгения Латышонка.

Напомним, что вчера, 13-го июля "Зенит" стал обладателем Супекубка России, обыграв "Краснодар" со счетом 4:2.