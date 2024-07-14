ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонин Кински «Шанс Англии в Кейне и игре в воздухе». Антонин Кински — о фаворите финала Евро и лучших вратарях турнира
  • 08:51
    • Уругвай по пенальти одолел Канаду и выиграл бронзу Кубка Америки
    Все новости спорта

    Стала известна сумма отступных за Глушенкова для клубов из Европы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Трансферы
    Руководство «Зенита» установило сумму отступных в контракте нападающего команды Максима Глушенкова для европейских клубов.

    Максим Глушенков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Глушенков

    Как сообщает журналист Иван Карпов, клубам из Европы необходимо заплатить минимум 30 млн. евро для того, чтобы приобрести Глушенкова.

    Отмечается, что для российских клубов сумма отступных не предусмотрена.

    Напомним, что Глушенков этим летом перешел из «Локомотива» в «Зенит», подписав контракт до лета 2028-го года с опцией автоматического продления еще на 1 год.

  • Без намека на интригу. «Зенит» разобрался с «Краснодаром» и забрал Суперкубок
  • Обзор спортивных СМИ на уверенную победу «Зенита» над «Краснодаром» в Суперкубке России
  • Сегодня

    • В дебютном официальном матче за «Зенит» против «Краснодара» (4:2) в рамках Суперкубка России Глушенков отметился дублем и был признан лучшим игроком этого поединка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания проведет мастер-класс для Англии в финале Евро-2024?
  • Испания — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • Алькарас нокаутирует Джоковича в финале Уимблдона?
  • Алькарас — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Выиграет ли Аргентина Кубок Америки второй раз кряду?
  • Аргентина — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.94
  • Экспресс дня 14 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Испания — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аргентина — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч Испания — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сантос — Итуано
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Качин — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мартинес — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Ковалик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры