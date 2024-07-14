Стала известна сумма отступных за Глушенкова для клубов из Европы

Руководствоустановило сумму отступных в контракте нападающего командыдля европейских клубов.

Как сообщает журналист Иван Карпов, клубам из Европы необходимо заплатить минимум 30 млн. евро для того, чтобы приобрести Глушенкова.

Отмечается, что для российских клубов сумма отступных не предусмотрена.

Напомним, что Глушенков этим летом перешел из «Локомотива» в «Зенит», подписав контракт до лета 2028-го года с опцией автоматического продления еще на 1 год.

В дебютном официальном матче за «Зенит» против «Краснодара» (4:2) в рамках Суперкубка России Глушенков отметился дублем и был признан лучшим игроком этого поединка.