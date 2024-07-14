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    Романо: «Манчестер Сити» не хочет продавать Альвареса

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    Руководство «Манчестер Сити» не планирует расставаться с нападающим команды Хулианом Альваресом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Хулиан Альварес — нападающий «Манчестер Сити»
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    Хулиан Альварес — нападающий «Манчестер Сити»

    Стало известно, что после окончания Кубка Америки-2024 боссы «горожан» снова встретятся с аргентинским нападающим, чтобы обсудить его будущее.

    Отмечается, что Альварес хочет получать больше игрового времени в клубе, поэтому раздумывает об уходе из «Манчестер Сити». Руководство «горожан» никогда не хотело продавать игрока, даже не называя цену за возможный трансфер.

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    • В услугах Альвареса заинтересован ПСЖ, который уже связывался с «Манчестер Сити». Действующее соглашение форварда с английским клубом рассчитано до лета 2028-го года.

    В прошедшем сезоне Хулиан Альварес провел за «Манчестер Сити» 36 матчей в рамках АПЛ, забил 11 голов и сделал 9 голевых передач.

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