Романо: «Манчестер Сити» не хочет продавать Альвареса

Руководствоне планирует расставаться с нападающим команды. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что после окончания Кубка Америки-2024 боссы «горожан» снова встретятся с аргентинским нападающим, чтобы обсудить его будущее.

Отмечается, что Альварес хочет получать больше игрового времени в клубе, поэтому раздумывает об уходе из «Манчестер Сити». Руководство «горожан» никогда не хотело продавать игрока, даже не называя цену за возможный трансфер.

В услугах Альвареса заинтересован ПСЖ, который уже связывался с «Манчестер Сити». Действующее соглашение форварда с английским клубом рассчитано до лета 2028-го года.

В прошедшем сезоне Хулиан Альварес провел за «Манчестер Сити» 36 матчей в рамках АПЛ, забил 11 голов и сделал 9 голевых передач.