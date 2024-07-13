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    Черчесов считает, что многолетнее лидерство «Зенита» закономерно

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    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о том, что «Зенит» шесть раз подряд стал чемпионом России.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «По моим ощущениям, игроки и тренеры "Зенита" мотивированы и по-хорошему уверены в своих силах. Тренировочный процесс интенсивен, а отдача на занятиях у ребят максимальная, в том числе и у бразильцев, хотя о них и пишут всякое.

    В целом вижу, что и в клубной системе, и в тренерско-административном штабе сине-бело-голубых работают профессионалы, которые понимают, чего они хотят и как этого добиться. Так что не надо удивляться многолетнему лидерству "Зенита", оно закономерно: работа идет планомерно, без истерик и шараханий», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что в прошлом сезоне стал обладателем не только чемпионата, но и Кубка и Суперкубка страны.

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