Черчесов считает, что многолетнее лидерство «Зенита» закономерно

Главный тренер сборной Казахстанавысказался о том, чтошесть раз подряд стал чемпионом России.

«По моим ощущениям, игроки и тренеры "Зенита" мотивированы и по-хорошему уверены в своих силах. Тренировочный процесс интенсивен, а отдача на занятиях у ребят максимальная, в том числе и у бразильцев, хотя о них и пишут всякое.

В целом вижу, что и в клубной системе, и в тренерско-административном штабе сине-бело-голубых работают профессионалы, которые понимают, чего они хотят и как этого добиться. Так что не надо удивляться многолетнему лидерству "Зенита", оно закономерно: работа идет планомерно, без истерик и шараханий», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом сезоне стал обладателем не только чемпионата, но и Кубка и Суперкубка страны.