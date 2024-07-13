Симонс может стать игроком «МЮ»

Голландский полузащитник «ПСЖ»может перебраться в, сообщает издание Mirror.

Наставник манкунианцев высоко оценивает потенциал 21-летнего игрока и готов пригласить его в свою команду.

«Мне понравился Хави Симонс в игре с Англией в 1/2 финала Евро-2024. Его драйв, страсть, с которой он забивает мячи и реагирует на ситуации на поле, находятся на высоком уровне. Это даже не совсем по-нидерландски. Можно заметить подобное, ведь он тренировался за границей. В его игре присутствует почти южноевропейское упорство», — заявил тен Хаг после игры.

В минувшем сезоне Симонс играл в аренде в «РБ Лейпциг», где сыграл 43 матча, забил 10 мячей, лтдал 13 голевых передач.