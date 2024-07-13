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    Ловчев: Пускай Лещук не позорит «Динамо»

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    Эксперт Евгений Ловчев оценил игру вратаря «Динамо» Игоря Лещука в контрольном матче со «Спартаком».

    Игорь Лещук
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    Игорь Лещук

    Встреча состоялась 12 июля. Бело-голубые одолели соперника в серии пенальти. Ловчев раскритиковал Лунева после матча.

    «Это клуб, в котором играли Лев Иванович Яшин, Володя Пильгуй… Много можно называть людей. Но Лещук слабый вратарь. Команда старается, из‑за штрафной мяч, который берётся.

    Ты лёг и всё, а он даёт добить — что это такое? Пускай слушает меня и не позорит команду», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Лещук играет за основную команду московского «Динамо» с 2018 года.

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