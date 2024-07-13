Ловчев: Пускай Лещук не позорит «Динамо»

Экспертоценил игру вратаря «Динамо»в контрольном матче со «Спартаком».

Встреча состоялась 12 июля. Бело-голубые одолели соперника в серии пенальти. Ловчев раскритиковал Лунева после матча.

«Это клуб, в котором играли Лев Иванович Яшин, Володя Пильгуй… Много можно называть людей. Но Лещук слабый вратарь. Команда старается, из‑за штрафной мяч, который берётся.

Ты лёг и всё, а он даёт добить — что это такое? Пускай слушает меня и не позорит команду», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Лещук играет за основную команду московского «Динамо» с 2018 года.