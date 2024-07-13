Кечинов: «Спартак» с этим составом вряд ли сможет бороться за тройку

Бывший игрок московского «Спартака»считает, что состав «красно‑белых» нуждается в усилении, если команда хочет бороться за высокие места.

«Мы видели, что сейчас у "Спартака" остался практически тот же состав, что в прошлом сезоне. Пока добавился только нападающий Виллиан Жозе. Так что все те же игроки сейчас, и я не питаю никаких иллюзий.

Очень тяжело с этим составом будет бороться за высокие места. Но банальные слова: если будут играть сильнее, чем в прошлом сезоне, то тогда, наверное, шансы есть. Но в целом сложновато придется.

Посмотрим, что будет дальше. Опять всё те же конкуренты у "Спартака". "Зенит", понятное дело, за первое место будет бороться. Ну, за тройку будут бороться ЦСКА, "Динамо", "Краснодар" и "Спартак". В целом всё так же, как и обычно», — сказал Кечинов «Матч ТВ».

Недавно генеральный директор «Спартак» Олег Малышев сообщил о том, что главный тренер Деян Станкович нацелен бороться за первую двойку.