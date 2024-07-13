ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мяч Евро-2024Превью финала Евро-2024: Испания против Англии
  • 14:45
    • РБК: На российском ТВ не покажут Олимпиаду
  • 11:42
    • Вендел покинет «Зенит» в случае перехода Илича
  • 11:25
    • «Наполи» подписал еще одного защитника
    Все новости спорта

    Черчесов: У Глушенкова хорошие перспективы в «Зените»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Зенит
    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о переходе Максима Глушенкова в «Зенит».

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «В прошлом сезоне видел немало матчей с участием "Локомотива" и Глушенкова. Меня не удивляет, что "Зенит" взял этого талантливого парня. Ему нужно время, чтобы освоиться в новых условиях, но уже сейчас видно, что Максим не стесняется брать игру на себя, не тушуется.

    Думаю, что у него хорошие перспективы в команде Семака. В целом же "Зенит" сработал оперативно и грамотно: взял нескольких россиян еще до начала сезона, чтобы тренерский штаб имел больше времени для их адаптации», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

    В прошлом сезоне Глушенков провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал 21 голевую передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Питерцы станут обладателями Суперкубка России?
  • «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Испания проведет мастер-класс для Англии в финале Евро-2024?
  • Испания — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • Сподобится ли Канада выиграть бронзу Кубка Америки?
  • Канада — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 13 июля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Испания — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Канада — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч Испания — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Урал — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  4.94
  • Экспресс дня 14 июля
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аргентина — Колумбия
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры