Черчесов: У Глушенкова хорошие перспективы в «Зените»

Главный тренер сборной Казахстанавысказался о переходе

«В прошлом сезоне видел немало матчей с участием "Локомотива" и Глушенкова. Меня не удивляет, что "Зенит" взял этого талантливого парня. Ему нужно время, чтобы освоиться в новых условиях, но уже сейчас видно, что Максим не стесняется брать игру на себя, не тушуется.

Думаю, что у него хорошие перспективы в команде Семака. В целом же "Зенит" сработал оперативно и грамотно: взял нескольких россиян еще до начала сезона, чтобы тренерский штаб имел больше времени для их адаптации», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Глушенков провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал 21 голевую передачу.