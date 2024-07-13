ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мяч Евро-2024Превью финала Евро-2024: Испания против Англии
  • 21:57
    • Джокович обыграл Музетти и пробился в финал Уимблдона
  • 21:21
    • Санчо вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед» после разговора с тен Хагом
  • 20:41
    • «Аль-Наср» хочет продлить контракт с Роналду
  • 19:36
    • «Динамо» одолело «Спартак» по пенальти в товарищеском матче
  • 18:53
    • «Интер» продлил контракт с Симоне Индзаги
    Все новости спорта

    Аршавин: От «Спартака» мало что слышно и видно

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Спартак
    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о шансах «Спартака» на чемпионство в следующем сезоне.

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    По его мнению, красно-белые смогут побороться за медали.

    «Кажется ли сейчас "Спартак" конкурентом "Зениту" в борьбе за чемпионство? Пока нет, но от "Спартака" мало что слышно и видно. Обычно всё наоборот, новости о "Спартаке" везде. Сейчас всё тихо и спокойно, и это даже подозрительно.

    За тройку лидеров РПЛ они могут побороться. Мне кажется, им качества не хватает, звёзд нет, как Промес. Квинси был одной звездой, а теперь и его нет. Таких, как Промес, нужно хотя бы три человека в составе», — приводит слова Аршавина «КП Спорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    В минувшем сезоне «Спартак» закончил сезон на 5-м месте в таблице, набрав 50 очков в 30 встречах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Питерцы станут обладателями Суперкубка России?
  • «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Испания проведет мастер-класс для Англии в финале Евро-2024?
  • Испания — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • Сподобится ли Канада выиграть бронзу Кубка Америки?
  • Канада — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 13 июля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Испания — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Канада — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Урал — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бонзи — Юньчаокэтэ
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  5.65
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шериф — Жанисиевич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры