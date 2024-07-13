Аршавин: От «Спартака» мало что слышно и видно

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитиювысказался о шансах «Спартака» на чемпионство в следующем сезоне.

По его мнению, красно-белые смогут побороться за медали.

«Кажется ли сейчас "Спартак" конкурентом "Зениту" в борьбе за чемпионство? Пока нет, но от "Спартака" мало что слышно и видно. Обычно всё наоборот, новости о "Спартаке" везде. Сейчас всё тихо и спокойно, и это даже подозрительно.

За тройку лидеров РПЛ они могут побороться. Мне кажется, им качества не хватает, звёзд нет, как Промес. Квинси был одной звездой, а теперь и его нет. Таких, как Промес, нужно хотя бы три человека в составе», — приводит слова Аршавина «КП Спорт».

Календарь и таблица РПЛ

В минувшем сезоне «Спартак» закончил сезон на 5-м месте в таблице, набрав 50 очков в 30 встречах.