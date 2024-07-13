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    Акинфеев: Может быть, уровень чемпионата России упал

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    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил уровень РПЛ. Также голкипер выразил мнение, что российским футбольным сборным и клубам будет тяжело вернуться на международные соревнования после продолжительного отстранения.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Уровень чемпионата, может быть, как все рассказывают, упал. Но мне, например, даже как действующему футболисту, пропускающему голы, гораздо интереснее смотреть. Если раньше сильные команды играли 1:0, 1:1, 2:1. Сейчас 3:3, 4:4 — гораздо интереснее происходит. Наверное, это происходит не из-за уровня, а от безбашенности игроков. Все бегают, хотят забить, доказать что-то.

    Но при этом будет тяжело, когда вернут клубы и сборную. Поймать тот уровень, тот кайф, наверное, будет непросто, тем более нынешнему поколению. Нас-то уже ничем не испугать, мы всё прошли в своё время — и в Лиге чемпионов играли, и в Кубке УЕФА, и на уровне сборной. То есть там больше 100 матчей уже было у всех. Сейчас будет тяжело», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

    С конца февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.

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