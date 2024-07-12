Угальде: В новом сезоне «Спартак» постарается завоевать титул

Нападающий «Спартака»рассказал, как проходит подготовка команды к новому сезону.

«Команда сейчас прибавляет в фазе обороны и с мячом. Виллиан Жозе — очень опытный игрок, он провел много лет в чемпионате высокого уровня. Для меня это тоже хорошая возможность научиться многому.

Что касается моей формы, я готов. Сейчас я рад здесь находиться, выступать за "Спартак" и добиваться максимальных целей.

Надеюсь, что этот сезон сложится для меня и, самое важное, для "Спартака", очень хорошо. Мы ставим перед собой самые высокие задачи, постараемся завоевать титул.

Я хочу забивать. Нет конкретной цифры, таких задач не ставлю, просто стараюсь забивать в каждом матче. Этот тот менталитет и настрой, с которым я выхожу на поле в каждом матче», — приводит слова коста-риканского футболиста пресс-служба красно-белых.

Угальде перешел в «Спартак» в начале 2024 года из нидерландского «Твенте». В минувшем чемпионате России он провел 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.