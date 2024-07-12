ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нейт ДиасТрилогия с Макгрегором или реванш против Эдвардса — что будет дальше с карьерой Диаса?
  • 19:36
    • «Динамо» и «Спартак» не выявили сильнейшего в товарищеском матче, команда Лички выиграла по пенальти
  • 18:53
    • «Интер» продлил контракт с Симоне Индзаги
  • 18:45
    • Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона
  • 17:51
    • В «Манчестер Юнайтед» сообщили о продлении контракта с Эвансом
  • 15:59
    • Илич близок к переходу в «Зенит»
    Все новости спорта

    Мбаппе: Хочу узнать Мбаппе как человека

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин высказался о переходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский клуб.

    Андрей Лунин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Лунин

    «Интересно с ним сыграть? Да, особенно на личном уровне, потому что как игрока мы все его знаем. Хочу увидеть его на тренировках, в повседневной жизни... Ведь в матчах он будет таким же, как всегда, или даже лучше. Но мне очень интересно узнать Мбаппе как человека.

    Он один из лучших игроков мира, и это уникальная возможность — увидеть, каким он является вне камер, в обычной жизни...

    Осталось немного времени до знакомства с ним», — цитирует Лунина Marca.

  • Мбаппе — главное разочарование Евро-2024. И дело не в маске и сломанном носе
  • Кажется, Килиан Мбаппе до сих пор не пришел в себя после сложнейшего сезона в «Пари Сен-Жермен»
  • 10/07/2024

    • Напомним, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до лета 2029-го года. Ранее сообщалось о том, что презентация форварда в мадридском клубе состоится 16-го июля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Питерцы станут обладателями Суперкубка России?
  • «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Арсенал» откроет новый чемпионат победой
  • «Арсенал» Тула — «Черноморец». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Бронцетти впервые в сезоне выйдет в финал?
  • Гао — Бронцетти. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Гао — Бронцетти
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Намаюнас — Кортез
  • Бои
  • Послезавтра в 07:40
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тревизан — Ли
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Понзиниббио — Салихов
  • Бои
  • Послезавтра в 07:10
    •  1.80
  • Прогноз на матч Алимханулы — Михайлович
  • Бои
  • Послезавтра в 06:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Эннис — Аванесян
  • Бои
  • Послезавтра в 06:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры