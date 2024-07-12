Мбаппе: Хочу узнать Мбаппе как человека

Украинский вратарьвысказался о переходеизв мадридский клуб.

«Интересно с ним сыграть? Да, особенно на личном уровне, потому что как игрока мы все его знаем. Хочу увидеть его на тренировках, в повседневной жизни... Ведь в матчах он будет таким же, как всегда, или даже лучше. Но мне очень интересно узнать Мбаппе как человека.

Он один из лучших игроков мира, и это уникальная возможность — увидеть, каким он является вне камер, в обычной жизни...

Осталось немного времени до знакомства с ним», — цитирует Лунина Marca.

Напомним, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до лета 2029-го года. Ранее сообщалось о том, что презентация форварда в мадридском клубе состоится 16-го июля.