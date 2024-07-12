Лунин ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала»

Украинский вратарь мадридского «Реала»высказался о своем будущем.

Контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до июня 2025 года. Ранее сообщалось, что он может покинуть «Королевский клуб» этим летом.

«Посмотрим, посмотрим… Скоро узнаем. Хочу ли я остаться? Конечно, но… Единственное, что могу сказать: все было хорошо, и теперь все в руках "Мадрида". Это все, что могу сказать о своем будущем.

Я сказал то, что хотел сказать. Скоро… Не знаю, что произойдет. Я начну предсезонку 15 июля, хотя могу выйти из отпуска позже. Но я хочу быть с командой с первого дня [предсезонки], потому что это мое желание.

Если бы я не хотел быть здесь, то использовал бы весь отпуск, но я хочу вернуться пораньше, потому что я в лучшей команде мира», — приводит слова Лунина Marca.

В сезоне-2023/2024 Лунин большую часть времени был основным вратарем «Реала» из-за травмы Тибо Куртуа. Украинец играл во всех матчах плей-офф Лиги чемпионов, кроме финала.