ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет СаутгейтДневник Евро. Победный гол Уоткинса, нас ждет финал Испания — Англия
  • 23:56
    • Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
  • 21:00
    • Нидерланды — Англия: стартовые составы на полуфинал Евро-2024
  • 23:27
    • «Рома» подписала француза Ле Фе
  • 23:02
    • Ge Globo: «Краснодар» близок к покупке Диего Косты
  • 21:49
    • Йорди Рейна перешел в «Родину»
    Все новости спорта

    Уругвай — Колумбия: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.07.2024 в 03:00 начнется матч в полуфинале Кубка Америки-2024 Уругвай — Колумбия

    Футбол Кубок Америки 2024 Сборная Уругвая Сборная Колумбии Календарь Кубка Америки-2024
    11.07.2024 в 03:00 начнется матч в турнире в полуфинале Кубка Америки-2024 Уругвай — Колумбия. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Колумбия» — «Уругвай» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уругвай» — «Колумбия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Прямую трансляцию матча Уругвай — Колумбия смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли камень Уругвая косу Колумбии?
  • Уругвай — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Жасмин Паолини выйдет в финал Уимблдона?
  • Векич — Паолини. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Эрбер снова проиграет Айдуковичу на грунте?
  • Эрбер — Айдукович. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.26
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Уругвай — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Векич — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Эрбер — Айдукович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Сквире
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Витория — Ботафого
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Крисиума — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Фламенго — Форталеза
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры