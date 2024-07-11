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    Семак: У «Зенита» недостаточно нападающих

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трансферной работе клуба.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «В нашем клубе есть встречи по трансферам, по целям на то или иное трансферное окно. Мы садимся и обсуждаем, какие позиции нам нужны для усиления, мы со своей стороны предлагаем кого-либо, клуб со своей стороны занимается поиском тех или иных игроков. И потом уже руководство, Александр Иванович и доверенные лица, вступают в процесс уточнения тех или иных возможностей.

    Что касается меня, то, конечно, ставят в известность. Насколько могут приехать игроки, которых я не знаю, наверное, такого не бывает. Что касается каких-либо разногласий, безусловно, они есть, у клуба может быть своё мнение, у меня — своё. С точки зрения выгоды для клуба мы занимаемся одним делом, но смотрим немного с разных сторон, это рабочие моменты, которые, в принципе, решаются. Никаких серьёзных проблем в этом отношении нет. Вы абсолютно правы, что касается подписания игроков, этим занимается клуб и Александр Иванович. На все вопросы, которые насущные и интересные у вас есть, я думаю, он с удовольствием ответит. Общаться он любит.

    Действительно, у нас есть два нападающих, но они разные по своему функционалу. Что касается Вани, он играл у нас ярко выраженного нападающего только потому, что у нас не было больше никаких форвардов, когда отсутствовал по тем или иным причинам Кассьерра. Конечно, Ване лучше играть вторым форвардом, он не нападающий, который играет по системе 4-3-3. И замены того же Матео по функционалу у нас нет: нам нужно или Глушенкова, или Сашу Ерохина пробовать, потому что у нас нет нападающего, который может заменить Матео. Конечно, команде нужен нападающий такого плана, который может бороться за мячи. Мы играли много матчей, в которых команда глубоко и низко обороняется, и игрок, который играет хорошо на втором этаже, нам бы пригодился. Насколько это получится или не получится, не знаю.

    Даже если посмотреть на другие команды, у многих по три-четыре нападающих, а у нас два. Если мы собираемся играть в два форварда, конечно, этого недостаточно. Посмотрим, что получится. Мы хотели бы, чтобы тот игрок, который придёт, усилил бы нашу команду, а не просто пришёл на то место, которое нам необходимо.

    Изидор? Он не нападающий, а больше вингер. Это мы его используем на позиции нападающего опять же от безысходности, потому у нас нет нападающих. Изидор — это игрок фланговый, он и играл вингера, по сути, чтобы лучше использовать его удар и скоростные качества», — цитирует Семака «Чемпионат».

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