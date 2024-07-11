Семак: Говорить, что «Зенит» находится в хорошей форме, наверное, не стоит

Главный тренердал комментарий по поводу текущей формы команды.

«Действительно, в прошлом году мы сыграли не лучший наш матч, что касается качества и функциональной готовности игра у нас не получилась. Но это нормально для начала сезона. И предыдущие матчи иногда складывались хорошо с точки зрения движения и качества, иногда нет. Повторюсь, это нормально для команды, которая только втягивается в сезон.

Что касается предстоящего матча, предположить что-либо очень сложно, потому что не хватает, безусловно, игровой практики у игроков. Говорить, что команда находится в хорошей форме, наверное, не стоит, потому что сыграли по одной полноценной игре и то далеко не все. Но на сегодняшний день, я думаю, в достаточном функциональном состоянии, чтобы сыграть 90 минут, большинство игроков способны», — цитирует Семака «Чемпионат».

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Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 13 июля, в Волгограде. Начало игры — в 20:30 мск.