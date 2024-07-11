Дуглас Сантос: Чувствую, что полностью восстановился и приближаюсь к своей лучшей форме

Защитникответил на вопрос о своем состоянии после травмы.

«В конце прошлого сезона я пропустил две последние невероятно важные игры и не смог быть на поле и помогать партнёрам по команде. Но прошедшее после этого время я провёл очень качественно. Чувствую, что полностью восстановился.

Абсолютно на равных условиях со всеми участвую в тренировочном процессе, чувствую, что приближаюсь к своей лучшей форме. Приложу максимум усилий, чтобы как можно быстрее её достичь и вместе с партнёрами по команде провести большое количество качественных и ярких матчей в этом сезоне

Трансфер Горшкова? Я и команда прекрасно знали, что за футболист Юрий Горшков. Он провёл качественный сезон в самарских "Крыльях". Замечательный, очень техничный, цепко играющий в обороне. Он совершенно точно пришёл, чтобы помочь команде.

Конкуренция всегда во благо, принесёт хорошие плоды — каждый будет стараться принести максимальное количество пользы. Горшков качественно и ответственно подходит к тренировочному процессу — для меня как капитана это ценно. С ним наша команда стала сильнее», — приводит слова Сантоса «Чемпионат».

Всё о футболе России

Напомним, что «Зенит» сейчас продолжает подготовку к новому сезону РПЛ.