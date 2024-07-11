Мусаев: Повторю в 101-й раз — Галицкий никогда не лез в тренерские решения

Главный тренер «Краснодара»опроверг информацию о том, что владелец клубавмешивается в работу тренеров.

«Я уже, наверное, 100 раз об этом говорил, но повторю в 101‑й раз вам: это его клуб и он хочет знать, что в нем происходит.

Сергей Николаевич стремится всячески помочь тренеру. Но ни шесть лет назад, ни сейчас он никогда не лез в тренерские решения. Ни в состав, ни в тактику, ни во что.

${VrezNews1}

Если футболисты увидят, что тренер — не главный и выполняет чужие решения — будет бардак и катастрофа. И в плане результатов ничего не получится.

Я думаю, что это всем понятно, но почему‑то этот вопрос возникает периодически», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

В сезоне-2023/2024 «Краснодар» занял второе место в российской Премьер-лиге..VrezNews1 /football/2024/07/10/musaev_galitskiy/