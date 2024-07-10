Мусаев о возвращении в «Краснодар»: Это было одно из самых сложных решений в моей жизни

Главный тренеррассказал о том, как принял решение вернуться в стан «быков» спустя 3 года.

«Мне позвонил Владимир Леонидович Хашиг. Предложил встретиться. Мы живём рядом — встретились, поговорили.

Это было одно из самых сложных решений в моей жизни. Но времени особо не было. Нужно было быстро решать и давать свой ответ. Я привык к сложностям и давлению, и в целом нам никогда не было легко (улыбается).

Все понимали, что "Краснодар" на одно очко отставал от "Зенита", и все хотели побороться за чемпионство — и я, и футболисты, и клуб в целом. Об этом не нужно было говорить. Мне не сказали: переверни всё с ног на голову. Разговор был о том, чтобы двигаться шаг за шагом», — рассказал Мусаев Чемпионату.

Напомним, что «Краснодар» занял 2-е место в таблице РПЛ сезона 2023/2024 с 56-ю очками в активе, уступив лидерство «Зениту» всего на 1 балл.