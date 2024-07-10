Гендиректор «Спартака»: Никакого решения на данный момент по футболистам на выход нет

Генеральный директор «Спартака»высказался о возможных изменениях в составе команды.

«Вынужден повторить, что не очень люблю комментировать слухи и какие-то обсуждения, которые происходят неофициально. Поэтому по ситуации с Соболевым: на данный момент он футболист "‎Спартака", тренируется с командой.

Может ли такое быть, что кто-то из текущего состава покинет команду? Теоретически да. На данный момент решение не принято.

Никакого решения на данный момент по футболистам на выход нет. О тех, с кем мы приняли решение расстаться, было написано на клубном сайте и в нашем телеграм канале, вы о них знаете», — приводит слова Малышева Sport24.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что не получали предложений по Александру Соболеву.