Гендиректор «Спартака»: Никакого решения на данный момент по футболистам на выход нет

«Вынужден повторить, что не очень люблю комментировать слухи и какие-то обсуждения, которые происходят неофициально. Поэтому по ситуации с Соболевым: на данный момент он футболист "Спартака", тренируется с командой.
Может ли такое быть, что кто-то из текущего состава покинет команду? Теоретически да. На данный момент решение не принято.
Никакого решения на данный момент по футболистам на выход нет. О тех, с кем мы приняли решение расстаться, было написано на клубном сайте и в нашем телеграм канале, вы о них знаете», — приводит слова Малышева Sport24.
Ранее в «Спартаке» сообщили, что не получали предложений по Александру Соболеву.