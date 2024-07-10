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    ЦСКА хочет продать Помазуна

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    Вратарь Илья Помазун покинет ЦСКА этим летом. Об этом сообщил генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев.

    Илья Помазун
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    Илья Помазун

    В сезоне-2023/2024 Помазун выступал на правах аренды за «Урал».

    «Конечно, Илье надо играть. Он один из лучших вратарей страны. Понятно, что у "Урала" получился тяжелый сезон, особенно концовка, но Илья много выручал.

    Сидеть на лавке в его статусе и возрасте неправильно, поэтому найдем решение.

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    • Думаю, что вариант с очередной арендой ни для Ильи, ни для нас неинтересен. Есть определенный интерес к нему, надо немного подождать.

    Скорее всего, он покинет ЦСКА», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

    Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в два миллиона евро.

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