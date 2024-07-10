ЦСКА хочет продать Помазуна

Илья Помазун Фото: globallookpress.com
В сезоне-2023/2024 Помазун выступал на правах аренды за «Урал».
«Конечно, Илье надо играть. Он один из лучших вратарей страны. Понятно, что у "Урала" получился тяжелый сезон, особенно концовка, но Илья много выручал.
Сидеть на лавке в его статусе и возрасте неправильно, поэтому найдем решение.
Думаю, что вариант с очередной арендой ни для Ильи, ни для нас неинтересен. Есть определенный интерес к нему, надо немного подождать.
Скорее всего, он покинет ЦСКА», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».
Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в два миллиона евро.