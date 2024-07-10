ЦСКА хочет продать Помазуна

Вратарьпокинетэтим летом. Об этом сообщил генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев.

В сезоне-2023/2024 Помазун выступал на правах аренды за «Урал».

«Конечно, Илье надо играть. Он один из лучших вратарей страны. Понятно, что у "Урала" получился тяжелый сезон, особенно концовка, но Илья много выручал.

Сидеть на лавке в его статусе и возрасте неправильно, поэтому найдем решение.

Думаю, что вариант с очередной арендой ни для Ильи, ни для нас неинтересен. Есть определенный интерес к нему, надо немного подождать.

Скорее всего, он покинет ЦСКА», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в два миллиона евро.