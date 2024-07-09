Тен Хаг: Мы находимся в крайне хорошем положении

Главный тренервысказался о текущем положении дел в команде.

«Появление новых владельцев очень может нам, ведь они поддерживают нас. Мы наладили наш процесс, и вот что нам удалось сделать за лето. Мы находимся в крайне хорошем положении, в очень сильной позиции для того, чтобы идти в атаку», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место. После этого руководство продлило контракт с голландским специалистом.