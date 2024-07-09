Сычев: К переходу в европейский клуб готов только Чалов

Экс-игрок «Локомотива», «Спартака» и сборной Россиисчитает, что сейчас только один футболист из РПЛ готов оказаться в европейском футболе по своему уровню игры.

«Всем европейским клубам нужна стабильность. Можно несколько месяцев показывать яркую игру, но там очень тщательно подходят к селекции. Если молодой игрок покажет на длинном отрезке свой уровень, то они его возьмут.

Пока, считаю, к Европе готов только Чалов. А Тюкавину нужно провести ещё немного стабильного времени в "Динамо", чтобы потом переехать в крепкий европейский клуб и сразу на ведущие роли, не тратя времени на адаптацию в середняке. Хотя это тоже был бы вариант», — цитирует Сычева «Советский спорт».

Календарь и таблица РПЛ

40-летний Дмитрий Сычев в составе сборной России стал бронзовым призером Евро-2008, всего сыграл за национальную команду 47 матчей, забил 15 мячей. Сейчас является президентом футбольного клуба «Иртыш».