Сычев оценил готовность Чалова отправиться в Европу

Экс-форвард сборной Россииоценил перспективы российских футболистов отправиться в Европу.

«Всем европейским клубам нужна стабильность. Можно несколько месяцев показывать яркую игру, но там очень тщательно подходят к селекции. Если молодой игрок покажет на длинном отрезке свой уровень, то они его возьмут. Пока, считаю, к Европе готов только Чалов. А Тюкавину нужно провести еще немного стабильного времени в "Динамо", чтобы потом переехать в крепкий европейский клуб и сразу на ведущие роли, не тратя времени на адаптацию в середняке. Хотя это тоже был бы вариант.

Думаю, что Сперцяну можно отправиться в Европу из РПЛ. Следующая ступень для него — это трансфер в качественный клуб. Плюс есть и другие молодые и перспективные. Если они себя хорошо проявят, то могут уехать. Лига чемпионов — мечта для любого футболиста, и я думаю, что все к этому стремятся», — приводит слова Сычева «Советский спорт».

На данный момент российские клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.