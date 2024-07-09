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    Сычев оценил готовность Чалова отправиться в Европу

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    Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев оценил перспективы российских футболистов отправиться в Европу.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    «Всем европейским клубам нужна стабильность. Можно несколько месяцев показывать яркую игру, но там очень тщательно подходят к селекции. Если молодой игрок покажет на длинном отрезке свой уровень, то они его возьмут. Пока, считаю, к Европе готов только Чалов. А Тюкавину нужно провести еще немного стабильного времени в "Динамо", чтобы потом переехать в крепкий европейский клуб и сразу на ведущие роли, не тратя времени на адаптацию в середняке. Хотя это тоже был бы вариант.

    Думаю, что Сперцяну можно отправиться в Европу из РПЛ. Следующая ступень для него — это трансфер в качественный клуб. Плюс есть и другие молодые и перспективные. Если они себя хорошо проявят, то могут уехать. Лига чемпионов — мечта для любого футболиста, и я думаю, что все к этому стремятся», — приводит слова Сычева «Советский спорт».

    На данный момент российские клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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