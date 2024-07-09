ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеМбаппе тормозит Францию. Не пора ли Дешаму посадить звездного форварда в запас?
  • 23:27
    • Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, уверенно победив Руне
    Все новости спорта

    Лапорта: Экономика «Барселоны» восстанавливается

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о текущем экономическом состоянии клуба. По его словам, дела в команде налаживаются.

    Жоан Лапорта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жоан Лапорта

    «Это были очень напряжённые три года, нужно было многое сделать, но работа была проведена очень хорошо. Мы довольны, потому что экономика клуба восстанавливается, и в ближайшее время у нас будут хорошие новости в этом отношении.

    Мы работаем над тем, чтобы завершить подтверждение экономического восстановления клуба, и есть ряд операций, которые мы можем объявить в ближайшее время. Очень приятно иметь возможность завершить этот процесс, который занял у нас три года, и я надеюсь, что мы войдём в нормальное русло», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

    В прошлом сезоне сине-гранатовые стали вторыми в таблице Примеры. От выигравшего чемпионство «Реала» клуб отстал на 10 баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды не станут отсиживаться в обороне
  • Испания — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Нидерланды и Англия не оставят зрителей без голов
  • Нидерланды — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Возникнут ли у Аргентины проблемы с Канадой?
  • Аргентина — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 9 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Нидерланды — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аргентина — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  5.25
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нидерланды — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч Ауда — Б36
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Борац Баня-Лука — Эгнатия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры