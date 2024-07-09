Лапорта: Экономика «Барселоны» восстанавливается

Президент «Барселоны»высказался о текущем экономическом состоянии клуба. По его словам, дела в команде налаживаются.

«Это были очень напряжённые три года, нужно было многое сделать, но работа была проведена очень хорошо. Мы довольны, потому что экономика клуба восстанавливается, и в ближайшее время у нас будут хорошие новости в этом отношении.

Мы работаем над тем, чтобы завершить подтверждение экономического восстановления клуба, и есть ряд операций, которые мы можем объявить в ближайшее время. Очень приятно иметь возможность завершить этот процесс, который занял у нас три года, и я надеюсь, что мы войдём в нормальное русло», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне сине-гранатовые стали вторыми в таблице Примеры. От выигравшего чемпионство «Реала» клуб отстал на 10 баллов.