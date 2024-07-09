Кафанов: Сафонов готов побороться за место в основном составе «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной Россиивысказался о шансахстать основным голкипером

В прошлом сезоне первым номером «ПСЖ» был итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

«Доннарумма свою планку держит. Отыграл турнир на высоком уровне. Как и Нойер, он не виноват в том, что команда не прошла дальше (на чемпионате Европы).

Доннарумма сделал всё, что от него зависело. Но я верю, что Матвей через какое‑то время сможет составить ему конкуренцию. Не сомневаюсь, что Сафонов готов побороться за место в основном составе "ПСЖ" и психологически, и по уровню мастерства.

Сафонов заявляет, что едет во Францию играть первым номером? Это хороший знак. Но меня это не удивляет — Матвей никогда в жизни не был запасным. С начала карьеры везде был первым», — приводит слова Кафанова «Чемпионат».

Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара» в середине июня. Сообщалось, что российский клуб получит за своего воспитанника 20 миллионов евро.