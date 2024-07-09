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    Кафанов: Сафонов готов побороться за место в основном составе «ПСЖ»

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о шансах Матвея Сафонова стать основным голкипером «Пари Сен-Жермен».

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    В прошлом сезоне первым номером «ПСЖ» был итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

    «Доннарумма свою планку держит. Отыграл турнир на высоком уровне. Как и Нойер, он не виноват в том, что команда не прошла дальше (на чемпионате Европы).

    Доннарумма сделал всё, что от него зависело. Но я верю, что Матвей через какое‑то время сможет составить ему конкуренцию. Не сомневаюсь, что Сафонов готов побороться за место в основном составе "ПСЖ" и психологически, и по уровню мастерства.

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    • Сафонов заявляет, что едет во Францию играть первым номером? Это хороший знак. Но меня это не удивляет — Матвей никогда в жизни не был запасным. С начала карьеры везде был первым», — приводит слова Кафанова «Чемпионат».

    Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара» в середине июня. Сообщалось, что российский клуб получит за своего воспитанника 20 миллионов евро.

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