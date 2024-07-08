Сычев высказался о возможном переходе Соболева в «Зенит»

Экс-форвард сборной Россиипрокомментировал то, чтоможет уйти из «Спартака» и перейти в «Зенит».

«Знаете, вот в хоккее к таким вещам вообще нет никаких вопросов. А в футболе есть. У ребят своя жизнь, свой выбор. Надо у них спрашивать, что для них значат болельщики и почему они переходят в стан злейшего врага», — сказал Сычев «СЭ».

СМИ писали, что красно-белые хотят продать игрока за 11 млн евро. Однако питерский клуб не готов столько платить.

Календарь и таблица РПЛ

В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач.