В «Баварии» заявили, что Зане перенес операцию

Нападающийи сборнойперенес операцию в связи со старой травмой.

«После вылета сборной Германии с чемпионата Европы Лерой Зане перенёс в понедельник в Мюнхене малоинвазивную операцию на паху. В конце прошлого сезона футболист "Баварии" мучился от боли.

После успешной операции 28-летний футболист должен вернуться к тренировкам вместе с другими участниками чемпионата Европы в конце июля», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте клуба.

Напомним, что Зане принял участие на Евро-2024 в составе сборной Германии. Национальная команда проиграла Испании (1:2 ДВ) на стадии 1/4 финала. Зане провел все 5 матчей за Германию на турнире и не отметился результативными действиями.