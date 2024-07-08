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    Мостовой: Новички влились, это и вам видно

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о новичкам питерского коллектива.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Максим Глушенков — игрок с очень хорошим футбольным интеллектом, у него хороший пас, поэтому, думаю, он легко вольется в команду. Когда он с мячом, знаю, что он меня увидит. А насчет того, что уже появляется взаимопонимание, мне кажется, мы это показали на поле.

    Притирка новичков? В любом случае на это, конечно, нужно время. Но всё нормально в этом плане идет, а сборы как раз для таких вещей и нужны. Хорошо, что есть турнир и ребята сразу начали играть. Думаю, что они влились, это и вам видно. Все понимают, кто куда должен бежать и что делать. Еще немного притремся друг к другу, и будет еще лучше», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

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