Мостовой: Новички влились, это и вам видно

Полузащитниквысказался о новичкам питерского коллектива.

«Максим Глушенков — игрок с очень хорошим футбольным интеллектом, у него хороший пас, поэтому, думаю, он легко вольется в команду. Когда он с мячом, знаю, что он меня увидит. А насчет того, что уже появляется взаимопонимание, мне кажется, мы это показали на поле.

Притирка новичков? В любом случае на это, конечно, нужно время. Но всё нормально в этом плане идет, а сборы как раз для таких вещей и нужны. Хорошо, что есть турнир и ребята сразу начали играть. Думаю, что они влились, это и вам видно. Все понимают, кто куда должен бежать и что делать. Еще немного притремся друг к другу, и будет еще лучше», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» подписал контракты с голкипером Евгением Латышонком, защитниками Юрием Горшковым и Сергеем Волковым, а также с нападающим Максимом Глушенковым.