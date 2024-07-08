Мареска: «Челси» будет бороться с клубами, которые сражаются за титулы

Главный тренервысказался о назначении на данный пост.

«Я очень горд быть новым итальянским тренером здесь. Вероятно, между "Челси" как клубом, как семьей и итальянцами есть что-то, что работает хорошо!

Как я уже сказал, я буду чувствовать большую гордость. Я считаю "Челси" одним из крупнейших клубов в мире, поэтому я буду очень горд.

Это основной момент, потому что, когда ты присоединяешься к такому клубу, как "Челси", ты знаешь, что это команда, которая должна побеждать.

Поэтому мы будем стараться изо всех сил, чтобы бороться и конкурировать с клубами, которые в данный момент выигрывают и сражаются за титулы», — цитирует Мареску официальный сайт «Челси».

Напомним, вскоре после завершения сезона в английской Премьер-лиге «Челси» объявил о расторжении контракта с Маурисио Почеттино.