Галактионов: Фактически команду нужно строить заново

Главный тренер московскоговысказался об уходе большого количества игроков.

«Каково работать штабу, когда лидеры? Непросто. Уходы Глушенкова и Миранчука не планировались. Концовка сезона показала, что вокруг них формировался костяк команды. Понятное дело, что нам ничего не остаётся делать, кроме как работать и формировать команду. Стабилизировать её. Конечно, мы ждём игроков на эту позицию, усиление, потому что оно необходимо.

Команду нужно строить практически заново? Фактически так и есть. Нам нужно формироваться, потому что большая группа игроков нас покинула. Кто‑то отказался продлевать контракт, с кем‑то не продлили. Но уход Антона и Максима стал для тренерского штаба большой неожиданностью», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В это межсезонье «Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука, Максима Глушенкова, Маринато Гилерме, Антона Худякова и Рифата Жемалетдинова.