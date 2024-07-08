ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ПикфордДневник Евро. Достижение Пикфорда, Германия требует переигровку, Педри не держит зла на Крооса
  • 11:30
    • Баринов: Поеду в «Алавес» либо на такую же зарплату, либо на чуть меньшую
  • 12:33
    • «Милан» вышел из переговоров по трансферу Зиркзе
  • 12:23
    • «Бавария» подпишет опорного полузащитника сборной Португалии
  • 12:13
    • Ведущий защитник «Барселоны» пропустит начало сезона
  • 12:03
    • Экс-нападающий «Зальцбурга» близок к переходу в ЦСКА
    Все новости спорта

    Галактионов: Фактически команду нужно строить заново

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе большого количества игроков.

    Михаил Галактионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Галактионов

    «Каково работать штабу, когда лидеры? Непросто. Уходы Глушенкова и Миранчука не планировались. Концовка сезона показала, что вокруг них формировался костяк команды. Понятное дело, что нам ничего не остаётся делать, кроме как работать и формировать команду. Стабилизировать её. Конечно, мы ждём игроков на эту позицию, усиление, потому что оно необходимо.

    Команду нужно строить практически заново? Фактически так и есть. Нам нужно формироваться, потому что большая группа игроков нас покинула. Кто‑то отказался продлевать контракт, с кем‑то не продлили. Но уход Антона и Максима стал для тренерского штаба большой неожиданностью», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

    В это межсезонье «Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука, Максима Глушенкова, Маринато Гилерме, Антона Худякова и Рифата Жемалетдинова.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды не станут отсиживаться в обороне
  • Испания — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сумеет ли «Зенит» одолеть белградцев?
  • «Зенит» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Джокович дожмет Руне только в пятом сете?
  • Руне — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 8 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Свитолина — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Виртус — ФКСБ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Викингур — Шемрок
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан — Векич
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ТНС — Дечич
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры