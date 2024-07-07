Сутормин: «Зенит» заслужил победу в матче с аргентинцами

Полузащитник «Зенита»поделился впечатлениями от матча с аргентинским(1:0) в рамках Летнего кубка.

«В игре с "Тальересом" был хороший накал борьбы и страстей, для игры на турнире в межсезонье это хорошо, и болельщикам, думаю, понравилось. В целом был напряженный матч, с большим количеством контактов. Хорошо, что мы реализовали пенальти и победили.

У соперника хорошие техничные игроки, качественно владеют мячом. Они тоже пытались контролировать игру, создавать моменты. Есть хорошие исполнители, но и у нас тоже они имеются. Думаю, что мы выиграли заслуженно.

С "Тальересом" уже было полегче. Набираем кондиции и подходим к официальным матчам. Это, конечно, радует.

Справедливо ли, что аргентинцам разрешили заменить удаленного игрока? Конечно — это же товарищеский матч. У нас нагрузки, у них тоже, а играть в меньшинстве в такой ситуации сопернику было бы тяжеловато. А так — обычная практика для матча в межсезонье», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

В заключительном матче Летнего кубка «Зенит» сыграет 8 июля с сербской «Црвеной Звездой».