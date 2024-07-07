Источник: Давила решил покинуть ЦСКА

Полузащитникнамерен покинутьэтим летом.

По информации 365Scores, чилийский футболист хочет вернуться в чемпионат Мексики.

Источник утверждает, что Давила уже сообщил своему окружению о желании сменить команду.

Отмечается, что новой командой 26-летнего игрока может стать «Америка».

Ранее в ЦСКА опровергли слухи о возможном уходе Давилы.

Давила перешел в ЦСКА в августе 2023 года из мексиканского «Леона» за пять миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Давилы в шесть миллионов евро. В текущем сезоне он провел в российской Премьер-лиге 23 матча, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.