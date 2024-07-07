Булыкин оценил возможный переход Пиняева в «Спартак»

Экс-футболист «Локомотива»оценил слухи о том, что форвард железнодорожниковможет перейти в «Спартак».

«Я думаю, Пиняев хочет уехать в европейский клуб. Маловероятно, что он перейдет в другой российский клуб. Но если какой-то из российских клубов предложит ему жирный контракт, как Глушенкову, то и он может уйти из "Локомотива".

Если его пригласят в клуб на большой четырехлетний контракт, то, думаю, он согласится. Карьера футболиста короткая, надо заработать деньги», — сказал Булыкин «СЭ».

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В прошлом сезоне Пиняев в 29 матчах забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач.