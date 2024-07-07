Аршавин о трансферах «Зенита»: Назрела необходимость усиления российского костяка

Экс-футболистназвал причины высокой активности клуба на трансферном рынке этим летом.

«Вектор клуба сместился с бразильского на российский рынок? Думаю, просто назрела необходимость усиления российского костяка. Это "Зенит" и сделал.

Как будет комплектоваться состав команды? Всё будет как обычно. 25-26 футболистов на сезон. Просто сейчас их пока 30. Какие-то ребята наверняка ещё покинут команду. Одного-двух новичков точно можно ожидать. Но всё, опять же, зависит от позиции и переговоров с игроками.

Связана ли нынешняя усиленная трансферная кампания команды со слабой игрой "Зенита" в прошлом розыгрыше? Основной причиной является то, что "Зенит" хочет победить в новом сезоне, в год столетия. Поэтому такие усиления делаются, чтобы начать с места в карьер», — приводит слова Аршавина «Советский спорт».

Напомним, что «Зенит» подписал контракты с голкипером Евгением Латышонком, защитниками Юрием Горшковым и Сергеем Волковым, а также с нападающим Максимом Глушенковым.