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    В «Ливерпуле» сообщили о расставании с Адрианом

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    Голкипер Адриан покинул «Ливерпуль». Об этом сообщает пресс-служба «мерсисайдцев».

    Адриан
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    Адриан

    «Адриан покидает "Ливерпуль". За пять лет пребывания на "Энфилде" он внёс ценный вклад в успехи клуба.

    Будучи важной персоной как среди товарищей по команде, так и среди персонала, Адриан покидает "красных" с наилучшими пожеланиями от всего клуба. Спасибо тебе за все», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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    • В прошедшем сезоне Адриан не провел ни одного матча за «Ливерпуль». Голкипер пополнил состав «мерсисайдцев» в 2019-м году, с тех пор Адриан провел за команду 26 матчей, в которых пропустил 36 мячей.

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