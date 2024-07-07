В «Ливерпуле» сообщили о расставании с Адрианом

Голкиперпокинул. Об этом сообщает пресс-служба «мерсисайдцев».

«Адриан покидает "Ливерпуль". За пять лет пребывания на "Энфилде" он внёс ценный вклад в успехи клуба.

Будучи важной персоной как среди товарищей по команде, так и среди персонала, Адриан покидает "красных" с наилучшими пожеланиями от всего клуба. Спасибо тебе за все», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В прошедшем сезоне Адриан не провел ни одного матча за «Ливерпуль». Голкипер пополнил состав «мерсисайдцев» в 2019-м году, с тех пор Адриан провел за команду 26 матчей, в которых пропустил 36 мячей.