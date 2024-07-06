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    Англия — Швейцария: смотрите прямую трансляцию 06.07.2024 в 19:00

    06.07.2024 в 19:00 начнется матч в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года Англия — Швейцария

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    06.07.2024 в 19:00 начнется матч в турнире в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года Англия — Швейцария. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

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    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Англия» — «Швейцария» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    Календарь и таблица Евро-2024

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Англия» — «Швейцария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Швейцария»).

    Прямую трансляцию матча Англия — Швейцария смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

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