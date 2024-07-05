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    Агент Тюкавина: Костя не поедет лишь бы уехать

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    Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о ситуации с будущем игрока.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Основная сложность с получением разрешения на работу. И Костя не поедет лишь бы уехать. Все эти разговоры давят на игрока. Сейчас надо вкатиться в сезон, начать с "Динамо". Главный приз, который Костя должен получить в сезоне — рождение ребенка. Давайте смотреть футбол, а не рассуждать, кто и куда может уехать. У Кости сейчас главное — семья и новый сезон с Динамо», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

    В минувшем сезоне Тюкавин забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

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