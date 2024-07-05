Агент Тюкавина: Костя не поедет лишь бы уехать

Агент, представляющий интересы форварда, высказался о ситуации с будущем игрока.

«Основная сложность с получением разрешения на работу. И Костя не поедет лишь бы уехать. Все эти разговоры давят на игрока. Сейчас надо вкатиться в сезон, начать с "Динамо". Главный приз, который Костя должен получить в сезоне — рождение ребенка. Давайте смотреть футбол, а не рассуждать, кто и куда может уехать. У Кости сейчас главное — семья и новый сезон с Динамо», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Тюкавин забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за «Динамо» во всех турнирах.