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    Тебас: Приход Мбаппе не означает, что «Реал» выиграет чемпионат за восемь туров до конца

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    Президент испанской Примеры Хавьер Тебас ответил на вопрос о том, как изменится «Реал» после прихода нападающего Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе — новичок «Реала»
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    Килиан Мбаппе — новичок «Реала»

    «Приход звездного футболиста не всегда означает, что команда стала лучше. Есть и другие факторы. Тони Кроос и Начо не продолжать играть за команду. Без Мбаппе "Реал" выиграл Ла Лигу за четыре тура до завершения сезона.

    Сейчас они с Мбаппе, но это не значит, что они выиграют чемпионат за восемь туров до завершения сезона. Такого не случится», — сказал Тебас ESPN.

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    • Напомним, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до лета 2029-го года, перейдя в стан «сливочных» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне форвард провел за ПСЖ 48 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и сделал 7 голевых передач.

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