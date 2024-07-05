Тебас: Приход Мбаппе не означает, что «Реал» выиграет чемпионат за восемь туров до конца

Президент испанской Примерыответил на вопрос о том, как изменитсяпосле прихода нападающего

«Приход звездного футболиста не всегда означает, что команда стала лучше. Есть и другие факторы. Тони Кроос и Начо не продолжать играть за команду. Без Мбаппе "Реал" выиграл Ла Лигу за четыре тура до завершения сезона.

Сейчас они с Мбаппе, но это не значит, что они выиграют чемпионат за восемь туров до завершения сезона. Такого не случится», — сказал Тебас ESPN.

Напомним, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до лета 2029-го года, перейдя в стан «сливочных» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне форвард провел за ПСЖ 48 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и сделал 7 голевых передач.