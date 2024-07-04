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    Тен Хаг о продлении контракта с «МЮ»: Нам предстоит проделать еще много работы

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о продлении соглашения с клубом до лета 2026-го года.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Я очень рад, что достиг соглашения с клубом о продолжении совместной работы. Оглядываясь на прошедшие два года, мы можем с гордостью отметить два трофея и множество примеров прогресса по сравнению с тем, в каком состоянии была команда, когда я присоединился к ней.

    Однако мы также должны четко понимать, что нам предстоит проделать еще много кропотливой работы, чтобы достичь ожидаемого от "Манчестер Юнайтед" уровня, а это означает борьбу за титулы в Англии и Европе.

    В ходе бесед с руководством клуба мы пришли к полному единству в нашем видении достижения этих целей, и мы твердо намерены пройти этот путь вместе», — сказал тен Хаг пресс-службе «Манчестер Юнайтед».

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    • Напомним, что специалист согласил «красных дьяволов» летом 2022-го года. В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял 8-е место в таблице с 60-ю очками в активе.

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