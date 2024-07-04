Натхо: Хотел бы видеть Чалова в Европе, он уже соответствует этому уровню

Бывший футболист ПФК ЦСКАвысказался о перспективах форварда армейцевпереехать в Европу.

«Я бы хотел видеть Фёдора Чалова в европейском клубе, потому что он действительно приличный игрок. Фёдор может построить хорошую карьеру, а я верю в него, думаю, он это сделает. Уровень Чалова уже соответствует Европе, но он всё ещё может становится лучше и лучше в будущем», — сказал Натхо «Чемпионату».

Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды.

Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 12 млн евро.