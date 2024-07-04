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    Красич: Спасибо болельщикам, что скандировали мое имя

    Футбол Товарищеские матчи ЦСКА
    Экс-игрок московского ЦСКА Милош Красич прокомментировал свое участие в товарищеском турнире Братский кубок.

    Милош Красич
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    Милош Красич

    «Очень рад и счастлив, потому что сыграл пять минут на великолепном стадионе. Спасибо руководству и болельщикам. Моё имя кричали, огромное спасибо болельщикам», — сказал Красич «Чемпионату».

    ЦСКА одержал победу со счетом 4:0 над ОФК Белград. 39-летний Красич, который завершил футбольную карьеру в 2018 году, появился на поле на 89-й минуте и успел сделать голевую передачу.

    Сербский полузащитник выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год, всего сыграл 150 матчей, забил 26 голов.

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