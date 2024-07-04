Ерохин: Новый контракт с «Зенитом» был моим приоритетом

Полузащитник «Зенита»высказался о подписании нового контракта с санкт-петербургским клубом.

Ерохин продлил контракт с «Зенитом» до июня 2025 года.

«Игроки моего возраста редко заключают долгосрочные контракты. Этот сезон интересный и юбилейный. Мы все будем прикладывать усилия, чтобы добиться побед.

Неправильно рассуждать, какие у меня могли быть варианты. Для меня всегда был приоритет продолжить играть за "Зенит".

Мы с руководством и тренерским штабом пришли к решению о продлении, чему я очень рад», — приводит слова 34-летнего футболиста «Матч ТВ».

Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. С тех пор он провел за сине-бело-голубых 221 матч, забил 37 мячей и отдал 14 результативных передач.

Вместе с «Зенитом» Ерохин стал шестикратным чемпионом России, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны.