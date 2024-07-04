ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мерих ДемиралДневник Евро. Стюарды избили болельщика, грузин наградили на родине, скандальная радость Демирала, гонка бомбардиров в разгаре
  • 10:23
    • «Локомотив» объявил о подписании экс-футболиста «Спартака» Тимофеева
  • 12:03
    • Футболист «Ренна» на электросамокате насмерть сбил женщину
  • 11:55
    • «Арсенал» может приобрести защитника сборной Италии
  • 11:45
    • Дзаньоло перейдет в клуб Миранчука
  • 11:22
    • В «Ренне» ответили на вопрос об интересе к нападающему ЦСКА
    Все новости спорта

    Ерохин: Новый контракт с «Зенитом» был моим приоритетом

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о подписании нового контракта с санкт-петербургским клубом.

    Александр Ерохин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Ерохин

    Ерохин продлил контракт с «Зенитом» до июня 2025 года.

    «Игроки моего возраста редко заключают долгосрочные контракты. Этот сезон интересный и юбилейный. Мы все будем прикладывать усилия, чтобы добиться побед.

    Неправильно рассуждать, какие у меня могли быть варианты. Для меня всегда был приоритет продолжить играть за "Зенит".

    Мы с руководством и тренерским штабом пришли к решению о продлении, чему я очень рад», — приводит слова 34-летнего футболиста «Матч ТВ».

  • Лето «Зенита»: смена трансферного курса и мечты о новых рекордах
  • Все о подготовке к новому сезону санкт-петербургского «Зенита»
  • 28/06/2024

    • Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. С тех пор он провел за сине-бело-голубых 221 матч, забил 37 мячей и отдал 14 результативных передач.

    Вместе с «Зенитом» Ерохин стал шестикратным чемпионом России, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Армейцы» без проблем расправятся с белградцами
  • ЦСКА — «Белград». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Испания и Германия не порадуют голевой феерией
  • Испания — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Команды выдадут унылый поединок
  • Португалия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.29
  • Экспресс дня 4 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч ЦСКА — Белград
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Испания — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аргентина — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Славия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руусувуори — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фриц — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры