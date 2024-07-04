Артета заявил, что «Арсенал» должен был выиграть АПЛ в прошлом сезоне

Главный тренервысказался о результатах «канониров» в прошедшем сезоне английской Премьер-лиги.

«Если все проанализировать, собрать статистику и посмотреть на все, что команда сделала за последние 11 месяцев в Премьер-лиге, мы должны были выиграть ее. Так говорит статистика.

Реальность такова, что у нас этого не получилось, поэтому есть кое-что, что мы не смогли сделать так же хорошо, как "Ман Сити" или другие клубы в прошлом. Я думаю, мы понимаем, в чем мы уступаем.

Я думаю, мы достигли значительного прогресса. За последние 24 месяца мы были действительно стабильны в плане игры. Отрывы очень малы. Можно достигнуть желаемого на 90%, но успех и завоевание крупных трофеев определяют оставшиеся 10%, 5%, 1%. Теперь мы должны продолжать делать все правильно и сократить эти небольшие отрывы, что позволит нам выигрывать турниры, — сказал Артета ESPN.

Напомним, что "Арсенал" занял 2-е место в таблице АПЛ сезона 2023/2024 и набрал 89 очков. "Манчестер Сити", который финишировал на 1-й позиции, набрал 91 балл.